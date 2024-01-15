Son dakika spor haberi: Real Madrid son olarak İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'yı 4-1 mağlup etti ve kupayı kazandı. Eflatun-beyazlılarda bu mücadele sonrasında Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'yı 4-1 yenerek kupaya uzanan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"ARDA DAHA FAZLA SÜRE ALACAK"

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan milli yıldız Arda Güler ile ilgili de konuşan Ancelotti, "Arda Güler, ana oyuncularımızdan birisi. Sadece 11 oyuncuyla oynamıyoruz. Bütün oyuncular bu takım içerisinde. Sakatlıktan döndü, yakında işini başlayacak ve daha fazla süre alacak" ifadelerini kullandı.