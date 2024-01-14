İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Aston Villa maçı 14 Ocak Pazar günü saat 19:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Andre Onana, Diogo Dalot, Raphael Varane, Jonny Evans, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Christian Eriksen, Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Rasmus Hoejlund.

Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Emerson Royal, Micky van de Ven, Iyenoma Udogie, Rodrigo Bentancur, Oliver Skipp, Brennan Johnson, Dejan Kulusevski, Timo Werner, Richarlison.