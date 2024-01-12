Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Köln sahasında Heidenheim'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Köln - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Köln - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Heidenheim maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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