Hellas Verona - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Hellas Verona ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maç��n yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HELLAS VERONA - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hellas Verona - Empoli maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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