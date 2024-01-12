FIFA, transfer yasağı alan kulüplerin listesini yayınladı. Yayınlanan listede hem ulusal hem de uluslararası transfer yasaklarına da yer verildi.

FIFA'dan transfer yasağı alan kulüplerin arasında ise pek çok Türk kulübü yer alıyor. FIFA'nın paylaştığı listede en fazla transfer yasağı alan kulüpler sıralamasında Türk kulüplerinin açık ara birinci sırada yer alması da dikkat çekti.

İŞTE O TAKIMLAR

Adana Demirspor, Adanaspor, Akhisarspor, Alanyaspor, Alg Spor, Altay, Ankaragücü, Antalyaspor, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Gaziantepspor, Giresunspor, Hatayspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Samsunspor, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.