İspanya Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan Madrid Derbisi'ni, uzatmalar sonucunda eflatun-beyazlılar 5-3 kazandı ve finale yükseldi.

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Uzatmalara giden mücadele, R. Madrid'in 5-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Real Madrid'in gollerini Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Daniel Carvajal, Stefan Savic (k.k) ve Brahim Diaz kaydetti. Atletico'nun golleri ise Mario Hermoso, Antoine Griezmann ve Kepa'dan (k.k) geldi.

Milli oyuncu Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 112. dakikada oyuna girdi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, Süper Kupa'ya veda eden taraf oldu. Real Madrid ise Süper Kupa finalinde Barcelona-Osasuna maçının galibiyle karşılaşacak.