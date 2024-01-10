Lazio 1-0 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lazio Roma'yı devirdi ve yarı finalde!

Lazio 1-0 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lazio Roma'yı devirdi ve yarı finalde!

İtalya Kupası çeyrek final maçında Lazio ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2024- 22:46