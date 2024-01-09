Son dakika transfer haberleri: Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da sürdüren Cenk Özkacar, geleceğiyle ilgili flaş bir tercih yaptı. Milli oyuncu, daha fazla oynamak için takımdan ayrılma kararı aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Yaz transfer döneminde Olimpik Lyon'dan Valencia'ya 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Özkacar, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; 23 yaşındaki stoper, takımdan ayrılma kararı aldı. Bu kararının sebebi olarak ise oyuncunun EURO 2024'te milli takım forması giymek istediği aktarıldı.

Bilindiği gibi Ay Yıldızlılar'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, "EURO 2024'te oynamak istiyorsanız, öncelikle kulübünüzde forma şansı bulmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.

Cenk Özkacar bu sezon Valencia'a 10 maça çıktı ve 797 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu süreçte takımı adına 1 asistlik katkı sağladı.

CENK ÖZKACAR KİMDİR?

Cenk Özkacar, 6 Ekim 2000 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başladı. Ardından Altınordu altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Altay, Karacabey Belediye, Olympique Lyon, Leuven formaları giydi. 2020'de Altay'dan Olympique Lyon'a 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Kiralık olarak OH Leuven ve Valencia'ya forma giydi. 2023 yazında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia'nın yolunu tuttu. İspanyol ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Cenk'in güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro...