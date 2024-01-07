Wigan - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

İngiltere FA Cup'da heyecan devam ediyor. Wigan sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Wigan - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FA Cup'ta heyecan sürüyor. Wigan ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wigan - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WIGAN - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wigan - Manchester United maçı 7 Ocak Pazar günü saat 23:15'te Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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