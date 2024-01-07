Barça Kral Kupası'nda bir üst turda!
Milan rahat kazandı!
📺TEŞKİLAT 90. YENİ BÖLÜM İZLE FULL
💥Süper Loto sonuçları (7 Ocak)
Aspor Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan hakeme flaş eleştiri! Toroğlu'dan hakeme flaş eleştiri! 21:50
Eyüp Aydın'dan ilk maçında asist! Eyüp Aydın'dan ilk maçında asist! 21:50
Ndombele: 3 puan almak önemliydi! Ndombele: 3 puan almak önemliydi! 21:46
Toroğlu'dan flaş eleştiri! "G.Saray'ı beğenmedim" Toroğlu'dan flaş eleştiri! "G.Saray'ı beğenmedim" 21:42
Bardakcı: G.Saray'a layık olmaya çalışıyorum Bardakcı: G.Saray'a layık olmaya çalışıyorum 21:22
Kaan Ayhan: Hak eden takım kazandı! Kaan Ayhan: Hak eden takım kazandı! 21:18
Daha Eski
G.Saray sahasında kaybetmiyor! G.Saray sahasında kaybetmiyor! 21:10
Buruk: Bizi kışkırtmaya çalışacaklar Buruk: Bizi kışkırtmaya çalışacaklar 20:56
G.Saray ikinci yarı açıldı! G.Saray ikinci yarı açıldı! 20:55
G.Saraylı yıldız Sivas maçında yok! G.Saraylı yıldız Sivas maçında yok! 20:48
Crespo: Sezon çekişmeli sürecek Crespo: Sezon çekişmeli sürecek 20:08
Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Sahada yok gibi" Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Sahada yok gibi" 20:04
SON DAKİKA