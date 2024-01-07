Barbastro 2-3 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Barça Kral Kupası'nda bir üst turda!

Barbastro 2-3 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Barça Kral Kupası'nda bir üst turda!

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) son 32 turunda Barbastro ile Barcelona karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi Katalan devi 3-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2024- 00:54