Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rizespor - Hatayspor maçı saat 13.30 itibarıyla başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Anıl, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaich.
Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Görkem, Aburjania, Dele-Bashiru, Hodzic, Ömer Faruk, Strandberg.