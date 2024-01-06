Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? FA Cup maçı canlı!
İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Arsenal ile Liverpool, Emirates Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Arsenal ile Liverpool, Emirates Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Arsenal - Liverpool maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 19:30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.