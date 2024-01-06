Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? FA Cup maçı canlı!

Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? FA Cup maçı canlı!

İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Arsenal ile Liverpool, Emirates Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2024- 13:52