Juventus'ta Kenan Yıldız'dan muhteşem gol! 3 kişiyi çalımladı ve...

Juventus'ta Kenan Yıldız'dan muhteşem gol! 3 kişiyi çalımladı ve...

İtalya Kupası son 16 turu maçında Juventus sahasında Salernitana'yı 6-1'lik skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, oyuna sonradan girerek muhteşem bir gole imza attı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2024- 01:43