Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Roma sahasında Cremonese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Roma ile Cremonese kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Cremonese maçı 3 Ocak Salı günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Roma - Cremonese MAÇI CANLI İZLE