Panathinaikos - Giannina maçı hangi kanalda? Panathinaikos - Giannina maçı saat kaçta?

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos ve Giannina karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2024- 14:33