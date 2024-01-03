İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna sahasında Almeira'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Osasuna - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna ile Almeira karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - ALMEIRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Almeira maçı 4 Ocak Perşembe günü saat 19:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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