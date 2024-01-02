İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Mallorca maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 21:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE