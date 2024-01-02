Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Süper Kupa' açıklaması T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Tarafından Süper Kupa maçı açıklaması geldi.

Açıklamada 29 Aralık günü yaşananlar ve öncesinde yapılan anlaşmalarla ilgili bilgiler yer aldı. İşte yapılan açıklamanın tam metni: Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da Oynanması Planlanan Türkiye Süper Kupa Finali ile İlgili Bilgi Kirliliği 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen ancak ileri bir tarihe ertelenen GalatasarayFenerbahçe karşılaşması ile ilgili hem yurt içi hem de yurt dışında yoğun bilgi kirliliği oluşturulduğu tespit edilmiştir. HAKİKAT | Bazı kesimlerin milletimizin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden sistematik ve yıpratıcı dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü, bazı sosyal medya kullanıcılarının ise bilgi eksikliği nedeniyle üretilen bu asılsız iddiaları yaydığı belirlenmiştir. Dolayısıyla toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden dezenformasyon faaliyetlerine karşı, yaşanan gelişmelerin ele alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulunmuş ve bir teklif hazırlamıştır. İki kulüp başkanı, Ağustos 2023 tarihinde Süper Kupa finali için TFF'ye sözlü vekalet vermiştir. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının en iyi teklifi veren Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması, tamamen kulüpler ve TFF tarafından ortak bir kararla belirlenmiş ve organize edilmiştir. Maç organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023'te bir protokol üzerinde mutabakata varılmıştır. Ortak kararın ardından maçın 29 Aralık 2023 TSİ 20.45'te oynanması planlanmıştır. Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılması konularında uzlaşıya varmışlardır. Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir. Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir. Bu gelişmeler neticesinde Türkiye kamuoyunda konu sosyal medyada gündeme gelmiş ve konuyla ilgili dezenformasyon üretildiği tespit edilmiştir. Devletimizin kurumlarına ve milletimizin değerlerine yönelik tasvip edilmesi mümkün olmayan hakaretamiz ifadelerin kullanıldığı görülmüştür. "Maç başlarken İstiklal Marşı okunmayacağı ve Türk bayraklarının sahaya alınmadığı" iddiaları, taraflardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce yalanlanmıştır. (Bir sonraki başlıkta inceleyebilirsiniz) İlerleyen saatlerde, Türkiye kamuoyu nezdinde tartışmalar devam ederken kulüpler ile TFF ortak bir açıklama yaparak maçı ileri bir tarihe ertelediklerini duyurmuşlardır. Ortak açıklamalarda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

"Kamuoyuna duyurulur Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Spor Kulübü Galatasaray Spor Kulübü" Süper Kupa müsabakasının ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının kafileleri 30 Aralık sabahı itibariyle yurda dönmüştür. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz. "Suudi Arabistan'ın Riyad Kentinde Oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına İzin Verilmeyecek" İddiası Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek." şeklindeki iddialar doğru değildir.

HAKİKAT | Süper Kupa Maçı öncesinde, sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır.

Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunacaktır.