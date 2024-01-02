Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığını atlattığını ve kendi seviyesine yeniden ulaştığını açıkladı. Ancelotti yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ARDA ÇOK BÜYÜK POTANSİYEL"

Vinicius, Carvajal ve Arda Güler kadroya geri döndüler. Arda Güler de kendi seviyesine ulaştı ve bize çok yardımcı olacak. Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak.

"MALLORCA MAÇINDA OYNAYACAK"

Arda Güler için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa yarın (çarşamba) Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak.