West Ham United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında Brighton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Brighton maçı 2 Ocak Salı günü saat 22:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

WEST HAM UNITED - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

West Ham United: Alphonse Areola, Vladimir Coufal, Nayef Aguerd, Konstantinos Mavropanos, Emerson, Edson Álvarez, Jamie Ward-Prowse, Mohammed Kudus, Tomáš Souček, Saïd Benrahma, Jarrod Bowen.

Brighton: Jason Steele, Jack Hinshelwood, Jan Paul van Hecke, Igor, Pervis Estupiñán, Billy Gilmour, Carlos Baleba, João Pedro, Pascal Groß, Facundo Buonanotte, Evan Ferguson.