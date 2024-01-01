Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Newcastle United maçı 1 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Joseph Gomez, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo, Curtis Jones, Mohamed Salah, Darwin Nunez, Cody Gakpo.

Newcastle United: Martin Dubravka, Kieran Trippier, Fabian Schaer, Sven Botman, Daniel Burn, Sean Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton, Miguel Almiron, Alexander Isak, Anthony Gordon.