2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile çifte zafer yaşayan tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. 51 yaşındaki adam Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'la anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı.

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, yaptığı açıklamada, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Evren, Sergen Yalçın ile yarın İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti.

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

İŞTE BİTEXEN ANTALYASPOR'UN PAYLAŞIMI:

📣 Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi:

Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.#BitexenAntalyaspor