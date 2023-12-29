Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, imza töreninde basın mensuplarının sorularına açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

Ivan Jovanovic'e şahsım hakkında söylediği güzel sözler için teşekkür ediyorum. Onun getirdiği yerden takımı daha da öteye taşımaya çalışacağız. Ki o da Lig Şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi müziğini de stadımızda çaldırmak istiyoruz. Hemen yeni yılda maçları seri şekilde başlıyor. Büyük bir takımdaysanız, bütün kupalara talip olmalısınız. Mümkün olan en kısa sürede kendi oyun anlayışımı takıma aşılamaya çalışacağım. Tempolu, baskılı, oyun kontrolünün bizde olduğu bir oyun anlayışımız olacak.

1 Ocak itibariyle resim transfer dönemi başlıyor. Sportif Direktörümüz Yannis ile beraber transferi konuşuyoruz. Eğer ilgilendiğimiz oyuncular olursa bunu bizim ağzımızdan duymanızda fayda var. Doğruyu bizden duyarsınız. Şu an bir tasarrufumuz yok çünkü mevcut takımı görmeden transfer kararı söz konusu olamaz. Oyuncularımı görmek istiyorum. Onlara güveniyorum.

"BELHANDA SEÇİMİNİ YAPTI"

Transferin memleketi olmaz. Türkiye'den de olur, başka bir yerden de olur gelir oyuncu. Belhanda çok önemli, kıymetli oyunculardan bir tanesi. Ben seçimini yaptı diye biliyorum. Büyük ihtimalle Katar'a gidiyor diye biliyorum. Ama asıl olan ben takımımı görmek istiyorum. Raporumu vereceğim.

Şampiyon olmak istiyorsanız şampiyon gibi düşünmek zorundasınız. Heyecanım ve coşkum üst düzeyde. Yarın akşam teknik ekibimiz, tüm takım, eşler, çocuklar hep beraber bir yemek yiyeceğiz. Takımımızın büyük bir aile olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk için o büyük aileye ihtiyaç var. Taraftarımızın neye hasret olduğunu biliyorum. Bunun için çok çalışacağız. Eksik yerleri onaracağız. Zaman içerisinde takımdaki değişimi göreceksiniz. Türkiye'de neredeyse şampiyon olmadığım yıl çok azdır. Şampiyon olmanın hazzı başka bir şeydi. Ben de Panathinaikos camiası kadar açım şampiyonluğa. Sayın Başkan bana durumu çok net izah etti.

Yunanistan Ligi'nde Avrupa'daki en başarılı günleri Panathinaikos yaşamış. Biz o günlere geri döndürmek istiyoruz takımı. Yunanistan Ligi'nde takımın çoğu kere PlayOff'da kaybettiğini biliyoruz. Bu takım, Yunan Ligi'nin en iyi takımı. Kimseden çekincemiz olmayacak. Birinci önceliğimiz iyi oynamak olacak. Kazanırız, kaybederiz ama mücadeleyi bırakmayan bir takım olacağız. Kolay kolay kırılmayan, vazgeçmeyen bir takım olacağız.