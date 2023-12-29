Al Tai - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 19. hafta maçında Al Tai sahasında Al Ittihad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Tai - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Tai ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Tai - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAI - AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Tai - Al Ittihad maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

AL TAI - AL ITTIHAD MAÇI CANLI İZLE