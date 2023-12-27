Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Eljif Elmas ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den İtalya ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın yeni adresi belli oldu. Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, Napoli'deki performansıyla dikkatleri çeken Eljif Elmas ile 2028 yılına kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Leipzig'in Makedon oyuncu için 25 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor.

Öte yandan 2019-20 sezonun başına Fenerbahçe'den 16 milyon 200 bin Euro bedelle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, sarı-lacivertli kulübün kasasına bir miktar daha para koyacak. Fenerbahçe ile Napoli arasında yapılan anlaşmaya göre sarı-lacivertliler, 1.5 milyon Euro elde edecek. Makedon futbolcu, İtalya ekibinde 189 maçta 19 gol 11 asist başarı gösterdi.

ROUVEN SCHRODER: KALİTESİYLE BİZİ GÜÇLENDİRECEK

Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder, Eljif Elmas'ın transferiyle takıma önemli bir isim kattıklarını ifada ederek, "Son derece heyecan verici bir transfer gerçekleştirdik. Takıma mükemmel bir uyum sağlayacak ve kalitesiyle bizi güçlendirecek" dedi.

ELJIF ELMAS: BENİM İÇİN HAYALDİ

Bundesliga'ya geçmek ve Leipzig'de forma giymenin kendisi için hayal olduğunu kaydeden Eljif Elmas, "Baskı, hız ve hücum gücü yüksek bir takım. Bu da benimle çok uyumlu. Leipzig, kendisini Bundesliga'nın en iyi kulübü olarak kanıtladı ve aynı zamanda hızla Avrupa'nın da en önemli adresi haline geldi" diye konuştu.