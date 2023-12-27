Türk futbolunun başarılı isimlerinden Fatih Terim kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Tecrübeli ismi, Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçti. Sözleşmeye imza atmak için Yunanistan'a giden Terim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik edildiğini ifade etti. İşte Terim'in sözleri...

Türk futbolunun başarılı isimlerinden Fatih Terim kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Tecrübeli ismi, Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçti. Sözleşmeye imza atmak için Yunanistan'a giden Terim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik edildiğini ifade etti.

İŞTE FATİH TERİM'İN SÖZLERİ:

Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum. Dört takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Başkanla bu konuda görüşme yaptık.

Elbette Yunan Ligi'ni takip ediyorum. Panathinaikos, Olympiakos ve AEK'yı biliyorum. Tüm takımları tanıyorum ama tüm kontrol bende değil, bu yüzden en kısa zamanda takımla tanışıp eksiklerimizi görmek ve bunun üzerinde çalışmak istiyorum.

Zaten gelir gelmez Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bir telefon aldım ve yapılan bu hamleden dolayı beni tebrik etti. Türkiye Milli Takımı'na hizmet ettim. Biz aynı denizi paylaşan iki ülkeyiz ve burada olmaktan mutluyum. Eşim de gelecek ve yeni hayatımıza başlayacağız.