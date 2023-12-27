İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19. hafta karşılaşmasında Everton ile Manchester City kozlarını paylaştı. Everton'un ev sahibi olduğu mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla konuk ekip Manchester City oldu.

Karşılaşmada Man. City'nin gollerini 53. dakikada Foden, 64'de Alvarez ve 86. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

Ev sahibi Everton'un tek golünü ise 29. dakikada Harrison attı.

Karşılaşmanın ardından M. City 37 puanla 4. sırada yer aldı. Everton ise 16 puanla 17. sırada bulunuyor.