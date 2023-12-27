Brentford 1-4 Wolverhampton (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Wolves deplasmanda farka koştu!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Brentford ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı ve üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2023- 00:32