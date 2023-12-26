Newcastle United 1-3 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Chris Wood hat-trick yaptı Nottingham kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Newcastle United sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. Chris Wood'un hat-trick yaptığı mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk takımın gollerini Chris Wood (3) kaydederken; ev sahibi ekibin tek golü ise Alexander Isak'tan (p) geldi.

Bu sonucun ardından New. United üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 29 puanda kaldı. 7 maç sonra kazanan Nottingham ise 17 puana yükseldi.

Ligin 20. haftasında N. United deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Nottingham ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.