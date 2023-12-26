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İstanbulspor-F.Bahçe maçının yeri belli oldu! İstanbulspor-F.Bahçe maçının yeri belli oldu! 19:13
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PFDK'dan Beşiktaş'a ceza! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza! 15:27
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Krunic transferinde flaş gelişme! Krunic transferinde flaş gelişme! 12:28
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G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer! G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer! 11:21
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