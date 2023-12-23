İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool ile Arsenal dev mücadelede kozlarını paylaşacak. Kırmızılıar evindeki karşılaşmayı kazanarak rakibini geçmeyi planlıyor. Topçular ise 3 puanı alarak zirvede kalmak istiyor. Liverpool - Arsenal maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Liverpool - Arsenal maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Tsimikas, Endo, Szoboszlai, Jones, Salah, Diaz, Gakpo.
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Rice, Havertz, Odegaard, Saka, Martinelli, Jesus.