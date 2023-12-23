İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter sahasında Lecce'yi 2-0 yendi. Milano ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk golün asistini yaptı.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter evinde Lecce'yi konuk etti.

Ev sahibi takım rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Yann Bisseck ve 78. dakikada Nicolo Barella kaydetti.

Öte yandan konuk takımda Lameck Banda, 83. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'DAN ASİST

Inter forması giyen ve mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golünün asistini yaptı. Yıldız futbolcu, 75. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Inter bu sonuçla puanını 44'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Lecce ise 20 puanla 12. sırada kaldı.