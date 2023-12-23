Frosinone 1-2 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kenan Yıldız attı Juve kazandı!
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Frosinone sahasında Juventus'u ağırladı. Milli yıldız Kenan Yıldız'ın gol attığı mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2023- 16:39 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023- 16:47
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın damga vurduğu karşılaşmada Juventus deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup etti.
Juventus'un gollerini Kenan Yıldız ve Vlahovic kaydeti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Baez'den geldi.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 40 yaptı. Frosinone ise 19 puanda kaldı.
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