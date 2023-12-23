Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın damga vurduğu karşılaşmada Juventus deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup etti.

Juventus'un gollerini Kenan Yıldız ve Vlahovic kaydeti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Baez'den geldi.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 40 yaptı. Frosinone ise 19 puanda kaldı.