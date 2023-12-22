Serie A'nın 17. haftasında Salernitana ile Milan kozlarını paylaştı.
Milano ekibi, rakibiyle son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.
Salerntana'nın golleri 42. dakikada Federico Fazio ve 63. dakikada Antonio Candreva'dan gelirken, Milan'ın gollerini 17. dakikada Fikayo Tomori ve 90. dakikada Luka Jovic kaydetti.
Öte yandan ev sahibi takımda Vincenzo Fiorillo, 90+4. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Milan bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken, Salernitana puanını 9'a çıkardı.