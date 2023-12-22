Ryan Babel'den olay sözler! "Ferdi Kadıoğlu Sacha Boey'den daha yetenekli"

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa formalarını terleten ve kariyerini 1. Lig ekibi Eyüpspor'da sürdüren Ryan Babel, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2023- 22:32