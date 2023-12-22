Dünya Kulüpler Kupası'nda heyecan devam ediyor. Manchester City sahasında Fluminense'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester City - Fluminense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Dünya Kulüpler Kupası'nda heyecan devam ediyor. Manchester City ile Fluminense karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Fluminense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - FLUMINENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Fluminense maçı 22 Aralık günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo, Foden, Grealish; Alvarez