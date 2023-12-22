Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City ile Fluminense karşı karşıya geldi.
Felipe Melo ile Kyle Walker birbirine girdi! İşte o anlar
Son dakika spor haberi: Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen ve kariyerini Fluminense'de sürdüren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City ile oynadıkları maçın ardından İngiliz ekibinin yıldızı Kyle Walker ile gergin anlar yaşadı. İşte o görüntüler...
Başkent Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 4-0'lık skorla İngiliz ekibi oldu.
Manchester City, henüz oyunun 40. saniyesinde Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere temsilcisi, 20. dakikada Nino'nun kendi kalesine attığı golle, ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.