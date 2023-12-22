İspanya La Liga devi Barcelona hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Katalan ekibin için Şampiyonlar Ligi'nden men edilebileceği aktarıldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga ekibi Barcelona ile ilgili ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

Tim Röhn'de yer alan habere göre Barcelona, Finansal Fair Play'i ihlal ettiği için birkaç yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir.

Bordo-lacivetli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya temcilsici Napoli ile eşleşmişti.