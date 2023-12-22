Barça'ya şok! Men cezası ile karşı karşıya
F. Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman?
Tavuk Fajita nasıl yapılır? Tavuk fajita malzemeleri nelerdir? Kolay tavuk fajita tarifi..
22 Aralık 2023 Döviz Kuru!
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Rıza Çalımbay o isimden özür diledi! Rıza Çalımbay o isimden özür diledi! 13:40
Rıza Çalımbay konuşuyor | CANLI Rıza Çalımbay konuşuyor | CANLI 13:15
Beşiktaş'tan Chamberlain açıklaması! Beşiktaş'tan Chamberlain açıklaması! 12:31
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? 11:51
Kartal ile Buruk'un 7. randevusu! Kartal ile Buruk'un 7. randevusu! 11:47
G.Saray'dan Kadıköy'de flaş istatistik! G.Saray'dan Kadıköy'de flaş istatistik! 11:34
Daha Eski
İsmail Kartal’ın 9. derbi heyecanı! İsmail Kartal’ın 9. derbi heyecanı! 11:25
F.Bahçe'ye transfer piyangosu! F.Bahçe'ye transfer piyangosu! 10:57
G.Saray'a dünya yıldızı orta saha! G.Saray'a dünya yıldızı orta saha! 10:49
G.Saray'da Kerem farkı! Derbilerde... G.Saray'da Kerem farkı! Derbilerde... 10:07
Taraftarlar ateş püskürdü: Derbi öncesi bu yapılır mı? Taraftarlar ateş püskürdü: Derbi öncesi bu yapılır mı? 09:32
Oyunculara flaş sözler! "Ruh, aidiyet, özveri yok" Oyunculara flaş sözler! "Ruh, aidiyet, özveri yok" 09:05
SON DAKİKA