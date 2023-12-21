Al Nassr - Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 18. haftasında heyecanı devam ediyor. Al Nassr sahasında Al Ettifaq'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Nassr - Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Al Ettıfaq maçı canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Nassr - Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al Ettifaq maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma TV8,5'ta canlı yayınlanacak.