Al Nassr - Al Ettıfaq maçı canlı takip etmek için tıklayın...
Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Nassr - Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AL NASSR - AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Al Nassr - Al Ettifaq maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma TV8,5'ta canlı yayınlanacak.
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