Türkiye Futbol Federasyon Riva Tesisleri'nde, U21 Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, merak edilenleri Fotomaç ekranlarında anlattı. Genç yıldızların nasıl yetiştiği, U21 Milli Takım'ın sisteminin nasıl işlediğinden, Türkiye'deki sol bek sorununa kadar birçok soruyu yanıtladı. Gelecekte nasıl hedeflerle A Milli Takım'a nasıl oyuncu kazanılacağına kadar birçok detayı Fotomaç ekranlarından aktardı.