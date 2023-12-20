Türkiye Futbol Federasyon Riva Tesisleri'nde, U21 Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, merak edilenleri Fotomaç ekranlarında anlattı. Genç yıldızların nasıl yetiştiği, U21 Milli Takım'ın sisteminin nasıl işlediğinden, Türkiye'deki sol bek sorununa kadar birçok soruyu yanıtladı. Gelecekte nasıl hedeflerle A Milli Takım'a nasıl oyuncu kazanılacağına kadar birçok detayı Fotomaç ekranlarından aktardı.
U21 Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme'den çok özel açıklamalar! "Türkiye'deki sol bek sorunu..."
Son dakika spor haberi: U21 Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. Sürme, genç futbolcuların gelişiminden Türkiye'deki sol bek sorununa kadar birçok konudan bahsetti. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 20.12.2023- 16:24 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023- 16:31