Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Stuttgart sahasında Augsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Augsburg maçı 20 Aralık Salı günü saat 22:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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