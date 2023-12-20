İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında Girona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Girona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETİS - GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Girona maçı 21 Aralık Perşembe günü saat 21:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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