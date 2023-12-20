İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Deportivo Alaves - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTİVO ALAVES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Real Madrid maçı 21 Aralık Perşembe günü saat 23:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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