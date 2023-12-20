İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletic Bilbao sahasında Las Palmas'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletic Bilbao - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletic Bilbao ile Las Palmas karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETİC BİLBAO - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletic Bilbao - Las Palmas maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 23:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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