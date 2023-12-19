Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Napoli sahasında Frosinone'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Napoli ile Frosinone kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - FROSİNONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Frosinone maçı 19 Aralık Salı günü saat 23:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Napoli - Frosinone MAÇI CANLI İZLE