İspanya La Liga'nın 18. haftasında Atletico Madrid ile Getafe kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan müsaba 3-3 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

La Liga'nın 18. haftasında Atletico Madrid, evinde Getafe ile kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3 sona erdi.

Atletico Madrid'in golleri 44 ile 69. dakikalarda Griezmann ve 63. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.

Getafe'nin gollerini ise 53 ile 90+2. dakikalarda Borja Mayoral ve 87. dakikada Oscar Rodriguez attı.

Atletico Madrid'de Stefan Savic, 38. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Atletico Madrid'de Çağlar Söyüncü karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Getafe'de mayıs ayından bu yana sakatlığı bulunan Enes Ünal da maç kadrosunda yer aldı ve karşılaşmayı kulübede tamamladı.