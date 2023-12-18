TRANSFER HABERİ | Wout Weghorts tercihi yaptı! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...
2022-2023 sezonunda kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta iyi bir performans gösteren ve hemen sonrasında devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a imza atan Hollandalı golcü Wout Weghorst'un adı Türkiye'de transfer dedikodularıyla anılıyor. 3 büyüklerle ismi geçen 31 yaşındaki yıldız futbolcu son kararını verdi. İşte ayrıntılar...
Bir süredir adı Galatasaray ve son olarak da Fenerbahçe ile anılmaya başlanan Weghorst için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre, kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'ın kulüple yavaş yavaş ipleri koparmaya başlaması devre arasında uygun bir teklife satılabileceğini söylentilerini beraberinde getirirken, yerine gelecek ismin de Weghorst olabilceği yorumu yapıldı.
Hatta şu an Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı golcünün de sık sık "Beşiktaş'ta yarım kalmış bir hesabım var" dediği gelen haberler arasında.
Wout Weghorst bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Hoffenheim ile 14 maça çıktı.
Hollandalı forvet, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki santrforun Burnley ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
1.97 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.
Weghorst'un bonservisi Premier Lig ekibi Burnley'de bulunuyor.