Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2023- 21:34 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023- 09:48