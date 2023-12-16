Kulüpler Birliği'nden Meler'e ziyaret!
Uçar: F.Bahçe iyi takım ama...
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL oldu?
Süper Loto çekildi (14 Aralık)
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