Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorje Jesus, sarı-lacivertlilerde hedeflediği şampiyonluğa ulaşamamış ve sezonu Türkiye Kupası ile noktalamıştı. Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonun ardından Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e imza atan Portekizli teknik direktörün başı Neymar ile dertte. İşte ayrıntılar...

Geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Hilal'e imza attıktan sonra yeni takımında olağanüstü bir performans sergilemişti.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde çıktığı 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik alan ve 44 puanla ligde namağlup liderliğini sürdüren Al Hilal, en yakın rakibi Critiano Ronaldo'lu Al Nassr'ın 7 puan önünde yer alıyor.

Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Al Hilal ile ilgili flaş bir haber gündeme düştü.

FLAŞ İSTEK

Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre, Al Hilal'e sezon başında kadroya katılan ve sakatlığı sebebiyle henüz forma şansı elde edemeyen Neymar, yönetimden Jorge Jesus'un kovulmasını istedi.

JESUS'UN YERİNE GALTIER

Neymar'ın Portekizli çalıştırıcı Jesus'un yerine, 2022/2023 sezonunda Paris Saint - Germain ile şampiyonluk sevinci yaşayan Cristohper Galtier'i takımın başında görmek istediği belirtildi.

Brezilyalı yıldız futbolcunun bu flaş isteği sonrası Al Hilal yönetiminin nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.

Jorge Jesus'un Al Hilal ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek. Cristoper Galtier ise 12 EKim 2023 tarihinde Katar ekibi Al-Duhail'e imza atmıştı.